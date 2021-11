Decreto Green pass: Siracusano (FI), garanzia per vaccinati, bene richieste governatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono d'accordo con le richieste dei governatori. Noi abbiamo chiesto agli italiani di vaccinarsi, abbiamo detto loro che con il vaccino avrebbero limitato le possibilità di contagio, avrebbero scongiurato la possibilità di finire in terapia intensiva e di manifestare una sintomatologia grave. Gli italiani hanno fatto questo gesto di responsabilità, nei loro confronti e nei confronti della collettività. Oggi dire a queste persone che, siccome arriva l'inverno, si abbassano le temperature e aumentano i contagi, si richiude, sarebbe un fallimento e un disincentivo alla terza dose". Lo ha detto Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, intervenendo a "Studio24", su RaiNews24. "Bisogna cambiare punto di vista sul green pass: non si tratta di una limitazione per i non vaccinati, ma è una garanzia per chi si è vaccinato e ha compiuto un gesto di responsabilità, consentendo anche ai non vaccinati di essere oggi liberi, con tutte le precauzioni del caso", ha aggiunto.(Com)