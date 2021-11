Terrorismo: Belgio, a processo presunti autori del mancato a oppositori iraniani in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Compaiono oggi nell'aula della Corte d'appello di Anversa due uomini e una donna, accusati di aver pianificato un attentato in Francia nel 2018 per colpire un raduno del Consiglio azionale della resistenza iraniana (Cnri), che riunisce oppositori al regime di Teheran. L'evento si è tenuto a Villepinte, fuori Parigi. Una coppia belga-iraniana residente ad Anversa è stata fermata e trovata in possesso di 500 grammi di esplosivo Tatp e un detonatore lo stesso giorno in cui si sarebbe dovuto tenere l'evento, il 30 giugno del 2018. In quella data è stato arrestato in Francia anche un terzo complice della coppia. L'allora ambasciatore dell'Iran a Vienna, Assadollah Assad, è stato fermato il primo luglio e condannato in primo grado a venti anni di reclusione con l'accusa di aver coordinato il mancato attentato. Oggi Assad non sarà in aula perché non ha presentato ricorso. (Frp)