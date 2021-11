Trasporti: Giovannini, fondamentale riforma Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per provare a migliorare la mobilità è fondamentale la riforma del trasporto pubblico locale. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo questa mattina alla presentazione del rapporto Audimob sulla mobilità degli italiani. “Vogliamo fare una riforma che potenzi il servizio, incontrando le nuove esigenze e la nuova domanda”, ha aggiunto. Nella legge di Bilancio, “il fondo per il Tpl aumenta, per la prima volta dopo tanti anni, di 1,3 miliardi, e questi fondi aggiuntivi dovranno essere utilizzati per orientare le scelte delle aziende e delle amministrazioni verso una maggiore efficienza e qualità del servizio, verso la trasformazione digitale ed ecologica”, ha proseguito. (Rin)