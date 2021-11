Legge Bilancio: Martinciglio-Currò (M5s), tassa unica, riduzione Irpef anche a redditi bassi e uscita agevolata da forfettario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli 8 miliardi stanziati tra legge di Bilancio e decreto fiscale "sono una tappa importante di una più ambiziosa riforma fiscale che si dispiegherà nei prossimi mesi e anni. Come segnalato stamattina anche dal viceministro al ministero dell’Economia, Laura Castelli, in una intervista al Sole 24 Ore, le priorità sono tre: trasformare l’Irap in una addizionale Ires, dando vita a una tassa unica che avrà il grande merito di semplificare il sistema; ridurre l’Irpef non solo al ceto medio ma anche ai redditi più bassi, ai professionisti e agli autonomi, intervenendo direttamente sulle aliquote; e sostenere chi beneficia del forfetario, consentendo di superare i 65.000 euro di fatturato attraverso una uscita graduale dal regime agevolato”. Lo dichiarano in una nota Vita Martinciglio e Giovanni Currò, entrambi M5s, rispettivamente capogruppo e vicepresidente della commissione Finanze alla Camera. “Tre interventi che, insieme all’eliminazione dell’aggio per le cartelle esattoriali, al potenziamento dei piani di rateizzazione e all’opera di semplificazione portata avanti con decisione già dai governi Conte, ci consentiranno di restituire ai cittadini e alle imprese un fisco moderno”, concludono.(Com)