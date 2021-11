Imprese: comunicazione, digitalizzazione e promozione all’estero i tre asset strategici proposti da Federvini per il piano di internazionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una efficace campagna di comunicazione istituzionale per promuovere ed enfatizzare i punti di forza e l’unicità dei nostri prodotti, dai vini agli spiriti e gli aceti. Un impegno concreto sulla digitalizzazione del Paese per favorire le attività commerciali, soprattutto verso l’estero. Iniziative di partenariato con la Gdo ed organizzazione di incoming per consentire agli operatori visite mirate a una conoscenza più immersiva di prodotti e territori. Queste le sollecitazioni avanzate da Federvini al tavolo agroalimentare del Maeci, convocato dal sottosegretario di Stato con delega all’internazionalizzazione Manlio di Stefano con l’obiettivo di raccogliere analisi e proposte della filiera in vista della redazione di un piano strategico di internazionalizzazione per i prossimi due anni. Federvini - riferisce una nota - ha sottolineato l’importanza di una comunicazione che faccia emergere la corretta percezione del valore e della peculiarità dei prodotti rappresentati. L’Italia è il primo produttore mondiale di vino, vanta una tradizione dell’arte liquoristica e distillatoria molto antica ed eccellenze quali l’Aceto Balsamico di Modena Igp: non sempre - o comunque non abbastanza - all’estero si ha una reale percezione del valore di questi nostri asset. (segue) (Com)