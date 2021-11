Imprese: comunicazione, digitalizzazione e promozione all’estero i tre asset strategici proposti da Federvini per il piano di internazionalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro tema essenziale il processo di digitalizzazione delle imprese: il canale delle vendite online durante i mesi del lockdown ha avuto un ruolo essenziale, tuttavia i settori vini e spiriti vanno sostenuti nella transizione al digitale. Devono infatti assolvere anche una serie di adempimenti fiscali nelle vendite a distanza extra Ue ed è necessaria un’assistenza tecnica alle aziende sulla scelta delle piattaforme e sulle procedure nei diversi mercati. Non meno importante l’impegno sull’incoming e sulla promozione all’estero. Come paesi prioritari: in area Ue la Germania e il Regno Unito (dove la Brexit sta avendo alcuni effetti sull’export), extra Ue gli Usa, il Canada, ma anche Sud est asiatico, Cina e Giappone. Particolare attenzione al mercato americano, grazie alla ripresa di rapporti più distesi dopo la sospensione dei dazi Usa sui liquori italiani e la recente decisione di risolvere la querelle acciaio-alluminio con la Ue. (Com)