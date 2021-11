Ue: Azione accettata in gruppo Renew Europe, secondo partito italiano dopo Iv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il gruppo parlamentare europeo Renew Europe "è lieto di annunciare che l'eurodeputato Carlo Calenda, fondatore e leader del partito italiano Azione, è stato accettato nel gruppo Renew Europe al Parlamento europeo". Lo comunica una nota del Gruppo. "Dopo Italia viva, rappresentata da Nicola Danti, Azione è il secondo partito italiano ad aderire a Renew Europe. Fatte salve le formalità parlamentari, Renew Europe si rafforza e comprende ora 100 deputati di 23 Stati membri" spiega la nota. "Do il benvenuto a Carlo Calenda e al partito Azione nella famiglia Renew Europe. Renew Europe continua ad attirare nuovi membri e raggiunge la soglia simbolica di 100 membri. Andando sempre più forte, continueremo a riunire europeisti, democratici, liberali, centriste e progressiste sotto la bandiera di Renew Europe", dichiara Stéphane Séjourné, presidente di Renew Europe. "Come europeo liberale e convinto, sono lieto di unirmi a Renew Europe e contribuire a contrastare gli sforzi distruttivi e di divisione dei populisti e dei nazionalisti estremi in tutto il continente. Credo che il rispetto dello Stato di diritto, delle libertà fondamentali e dei diritti umani, così come l'impegno a costruire una solida crescita economica e relazioni commerciali eque con i Paesi terzi, rappresentino priorità fondamentali per rafforzare l'Unione europea e la fiducia dei cittadini", afferma Carlo Calenda. (Com)