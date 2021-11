Sanità: De Rosa (M5S), riforma Moratti - Fontana non risolve problemi messi a nudo da pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il secondo, nonostante l’inadeguata gestione della crisi pandemica, di permettere al centrodestra di continuare a commettere gli stessi errori, le stesse storture imposte dalle precedenti riforme Formigoni e Maroni”. “Qualora fosse votato il testo blindato calato dall’alto dal presidente Fontana e dall’assessore Moratti sarebbe confermato un modello incapace di dare a pubblico e privato gli stessi diritti e soprattutto gli stessi doveri, che lascia le nomine dei dirigenti in mano alla politica e che non riavvicina i servizi di base per l’assistenza ai territori. Con 5mila tra emendamenti ed ordini del giorno, sfrutteremo ogni minuto a nostra disposizione per ribadire il nostro no a una legge che non tiene conto delle necessità dei lombardi e delle leggi nazionali” conclude De Rosa. (Com)