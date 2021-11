Covid: Coldiretti, rovina il Natale a 8 milioni di Italia in Regioni gialle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento dei contagi rischia di rovinare le feste di Natale e di Capodanno a 8 milioni di italiani che risiedono in Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Valle d’Aosta e provincia di Bolzano che potrebbero finire in zona gialla per il boom di contagi e ricoverati per la pandemia Covid. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti nell’evidenziare gli effetti dell’eventuale cambio di colore alla vigilia delle feste di fine anno, con l’obbligo delle mascherine anche per shopping all’aperto e l’addio alle grandi tavolate al ristorante per i tradizionali cenoni. Le conseguenze del passaggio in zona gialla – spiega Coldiretti – riguardano diversi aspetti della vita quotidiana, a partire dall’obbligo di indossare sempre la mascherina sia all’aperto che nei luoghi chiusi passando per il taglio della capienza di luoghi aperti al pubblico che scende al 50 per cento per teatri, cinema, sale da concerto e stadi e al 35 per cento per gli impianti sportivi al chiuso e in ogni caso l’accesso è sempre subordinato al possesso del green pass. Inoltre – continua Coldiretti - il certificato verde è obbligatorio anche per salire su treni intercity e ad alta velocità, navi e autobus a lunga percorrenza, oltre che sui voli aerei nazionali, sulle funivie per gli impianti sciistici. In zona gialla restano chiuse anche le discoteche. (segue) (Com)