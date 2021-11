Covid: Coldiretti, rovina il Natale a 8 milioni di Italia in Regioni gialle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambio di colore – sottolinea la Coldiretti – prevede poi un massimo di 4 persone per tavolo al chiuso in bar e ristoranti anche per le feste e i ricevimenti. Il limite dei posti a tavola è una misura di sicurezza che però – continua la Coldiretti – ha ripercussioni sul bisogno di convivialità degli italiani ma pesa anche sugli incassi dei 53b mila bar, ristoranti e agriturismo presenti nelle cinque regioni candidate al cambio di colore. L’impatto negativo della reintroduzione della zona gialla si trasferisce a cascata sull’intera filiera – sottolinea la Coldiretti – con la riduzione di acquisti di prodotti alimentari e vino dalle aziende agricole ma anche di addobbi floreali con il contenimento del numero di inviatati o addirittura il rinvio delle cerimonie. Senza dimenticare che un terzo della spesa turistica in Italia è destinato all’alimentazione con il cibo che – sottolinea Coldiretti – rappresenta per molti turisti la principale motivazione del viaggio. Inoltre – continua Coldiretti - le regioni a rischio di cambio di colore sono importanti mete di vacanze invernali e proprio il turismo in montagna l’anno scorso è stato fra i più penalizzati dalle misure anti contagio 3,8 milioni di italiani che non avevano potuto raggiungere le piste da sci con effetti – precisa la Coldiretti – sull’intero indotto delle vacanze in montagna, dall’attività dei rifugi alle malghe con la produzione dei pregiati formaggi. Proprio dal lavoro di fine anno dipende buona parte della sopravvivenza delle strutture agricole che con le attività di allevamento e coltivazione – conclude la Coldiretti – svolgono un ruolo fondamentale per il presidio del territorio contro il dissesto idrogeologico, l’abbandono e lo spopolamento. (Com)