Cina: tasso di disoccupazione giovanile in calo al 14,2 per cento a ottobre

- Il tasso di disoccupazione giovanile nella Repubblica Popolare Cinese è calato al 14,2 per cento a ottobre, registrando un ribasso per tre mesi consecutivi. Sono le ultime stime diffuse dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), secondo cui il maggior accesso di giovani e neolaureati al mercato del lavoro rappresenta un “importante promotore di stabilità sociale”. Il portavoce dell’istituto di ricerca, Fu Linghui, ha dichiarato che da gennaio a ottobre sono stati creati 11,33 milioni di nuovi posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione a livello nazionale, inoltre, sarebbe sceso complessivamente al 4,9 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2020. (Cip)