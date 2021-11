Covid: Costa, non vi è idea di modificare ulteriori misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi sul tavolo del ministero della Salute non vi è l'idea o l'intenzione di modificare ulteriori misure restrittive, procediamo con quelle che abbiamo adottato fino ad oggi e che ci hanno permesso di avere un quadro migliore ad altri Paesi europei, questo grazie alle misure restrittive da un lato e grazie al grande senso di responsabilità che ha portato ormai oltre 45 milioni di italiani a vaccinarsi: ci hanno permesso di avere il quadro migliore rispetto ad altri Paesi europei dove vi è una percentuale di vaccinati molto inferiore. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, su Rtl 102.5. "Credo che dobbiamo guardare alle prossime settimane ancora con prudenza e con senso di responsabilità. Il nostro governo ha scelto una strada diversa rispetto ad altri Paesi europei: noi fin da subito abbiamo deciso di affrontare un percorso prudente e graduale. Ricordiamo anche il programma delle riaperture iniziato il 26 di aprile. Da lì gradualmente abbiamo sostanzialmente riaperto tutto il Paese e dobbiamo anche dire che nel nostro Paese esiste già di fatto un piano per affrontare l'emergenza: ricordiamoci che è ancora in vigore il sistema colori delle regione. Perciò, qualora dovesse esserci un peggioramento in alcune regioni, di fatto in automatico scattano già delle misure restrittive per contenere il virus e il contagio", ha aggiunto. (Rin)