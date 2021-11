Covid: Ricciardi, non necessarie chiusure per non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo bisogno” di un lockdown per i non vaccinati, come chiesto dalle Regioni. Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ai microfoni di “The Breakfast Club” su Radio Capital. "Il nostro governo ha preso decisioni tempestive - ha aggiunto - anche se non ci mettono completamente al sicuro con 7 milioni di italiani ancora non vaccinati”. Ricciardi ha spiegato che l'Austria “ha fatto questa scelta drammatica perché era in ritardo con le coperture vaccinali e i risultati si sono visti”. Hanno "tassi di incidenza dieci volte superiore ai nostri e sono dovuti correre ai ripari”, ha sottolineato il consulente del ministero.(Rin)