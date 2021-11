Molise: interconnessione strutture idriche, Toma informa Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha riferito ieri in Consiglio regionale sulle risultanze dell'incontro che si è tenuto a Roma, presso il ministero delle Politiche Agricole, con il ministro Patuanelli e i rappresentanti delle Regioni Molise e Puglia sulla gestione dell'acqua. Nell'incontro, ha spiegato Toma, si è approfondita la problematica sull'interconnessione delle strutture idriche per l'utilizzo del surplus di acqua del Molise in beneficio della Puglia. In quell'occasione l'Assessore Niro, intervenuto in rappresentanza di Toma, ha rilevato la necessità di approfondire e accertare il fabbisogno idrico regionale e il surplus reale, anche in considerazione delle effettive disponibilità della diga del Liscione - ridotte con l'insabbiamento - e delle perdite della rete regionale relazionate alla sua vetustà. Fermo restando il deliberato del Consiglio regionale sul tema che ha impegnato, tra le altre cose, la Giunta a definire, prioritariamente, il fabbisogno molisano prima di ogni altra ipotesi di partecipazione, con l'eventuale surplus, al progetto di interconnessione in una pur condivisibile ottica di solidarietà interregionale.(Gru)