Covid: Costa, entro prossima settimana obbligo terza dose per personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa settimana o al massimo nella prossima settimana potrebbe arrivare la decisione di disporre l'obbligo della terza dose di vaccino contro il Covid-19 per il personale sanitario. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, su Rtl 102.5. "Questa è la linea su cui andremo, è una logica conseguenza, quindi per coloro per cui è previsto l'obbligo vaccinale automaticamente sarà previsto l'obbligo della terza dose", ha aggiunto Costa, secondo cui si tratta di una decisione di buon senso. "Di fatto una conseguenza di una decisione presa quando decidemmo di introdurre l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e per tutti coloro che entrano nelle nostre residenze per anziani, quindi l'intenzione è quella di prevedere l'obbligatorietà della terza dose per tutti coloro per cui era previsto l'obbligo vaccinale", ha detto ancora Costa. (Rin)