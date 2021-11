Repubblica Ceca: Covid, ieri primato di contagi giornalieri dall’inizio della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Repubblica Ceca ieri i contagi giornalieri di coronavirus sono stati ben 22.479, un primato dall’inizio della pandemia nel Paese. E’ quanto risulta dai dati pubblicati oggi dal ministero della Sanità. I contagi giornalieri nel Paese crescono ormai dall’inizio di settembre ma un’accelerazione è stata osservata nell’ultimo mese. I casi giornalieri a metà ottobre erano circa 1.500 ma sono saliti a quasi 10 mila a inizio novembre e una settimana fa hanno sfiorato i 15 mila. Anche il numero dei ricoverati è cresciuto, per la precisione a 4.425, di cui 661 in condizioni serie. A inizio ottobre erano circa 150, oltre 500 alla metà del mese e oltre duemila a inizio novembre. Gli ospedali hanno dovuto limitare le terapie d’urgenza a causa dell’elevato numero di pazienti Covid e in alcune regioni hanno richiesto l’assistenza militare. Per quanto riguarda i decessi, lunedì è stato osservato il record da metà aprile, ovvero 84, un numero analogo alle morti totali dei mesi di luglio, agosto e settembre. Nella Repubblica Ceca il totale dei morti da inizio pandemia è di 31.709 persone. I contagi sono stati complessivamente 1,93 milioni. (Vap)