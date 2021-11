© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre secondo stime del Dane l'economia della Colombia ha registrato una crescita del 13,2 per cento nel terzo trimestre dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2020. I settori che hanno registrato la crescita maggiore sono stati commercio (33,8 per cento) e industria (18,8 per cento). Secondo il Dane nei primi nove mesi dell’anno la crescita è stata del 10,3 per cento. (segue) (Mec)