Roma: Lupo (M5s), città mai così sporca, Gualtieri cambi registro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

“Nel corso degli anni Nova si è affermata per competenza e professionalità, diventando un punto di riferimento attendibile nel panorama giornalistico nazionale e locale” Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- "Quando come M5s dicevamo che cambiare pilota in corsa a Roma avrebbe significato bloccare tutto, non era propaganda elettorale ma realtà. Il processo di cambiamento avviene gradualmente e ovviamente partendo dai conti in ordine, dai bandi fatti come si deve, dai licenziamenti ad hoc di chi inganna lo Stato, da alcuni cambi di vertice e soprattutto in città come Roma, dal coraggio e dalla dedizione di affrontare sistemi mafiosi e incancreniti.Dal non accettare pressioni continue per far mollare chi amministra, fare molta attenzione a tanti equilibri: per fare questo ci vuole tanta consapevolezza del ruolo, delle difficoltà che ne comporta, ma con continuità". Lo afferma, in una nota, la senatrice del M5s Giulia Lupo. "Al nuovo sindaco di Roma mi sento di consigliare di rimboccarsi le maniche sacrificando pure ore notturne come faceva Virginia Raggi - aggiunge -. Magari con onestà intellettuale e un mea culpa sul fatto che si era sbagliato sulla ex sindaca Raggi. Amministrare, soprattutto Roma, non è cosa semplice come lui stesso faceva sembrare a parole nei dibattiti televisivi in campagna elettorale. Dica una volta per tutte e con totale onestà intellettuale che il piano rifiuti della regione Lazio è carente. Bisogna fare un favore ed un servizio ai cittadini e ai turisti: chiedete scusa e soprattutto chiedete aiuto a chi ha saputo tenere testa a un sistema marcio, da soli e contro tutti. Fate squadra per il bene di Roma ma con i dovuti modi, col rispetto che oggi non deve più mancare. Roma così sporca non si è mai vista, e si rischia una vera crisi sanitaria oltre che di nervi". (com)