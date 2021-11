Sanità: Zingaretti, convinciamo persone a vaccinarsi, o ampliare fascia di obbligo come incentivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

“Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici” Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- "Dobbiamo continuare a convincere le persone a vaccinarsi ma, se questo non bastasse, vanno bene gli incentivi alla vaccinazione. Per esempio, si potrebbe ampliare la fascia dell’obbligo vaccinale. Non per ledere la libertà di qualcuno, ma per garantire la libertà di tutti". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Se le decisioni sono veramente condivise si può esplorare qualsiasi soluzione, comprese quelle che stanno sperimentando in alcuni Paesi. E poi vanno prese in considerazione da subito altre ipotesi. Secondo i dati che abbiamo, i contagi crescono nella fase finale della scadenza dei sei mesi, quindi bisogna valutare la possibilità di anticipare da 6 a 5 mesi la terza dose". (segue) (Rer)