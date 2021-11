Sanità: Zingaretti, convinciamo persone a vaccinarsi, o ampliare fascia di obbligo come incentivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

“Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti che ci tiene costantemente aggiornati” Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- "Nel Lazio abbiamo il 93 per cento degli adulti e l’87 per cento degli over 12 con la doppia dose e circa il 38 per cento degli ultraottantenni con la terza. Non dobbiamo però cullarci sugli allori. Il nostro compito è quello di anticipare il virus che continua a circolare e l’unica vera difesa è il vaccino. Non esistono altre soluzioni", ha concluso Nicola Zingaretti. (Rer)