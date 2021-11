Francia: Decathlon non venderà più canoe nel Nord del Paese per evitarne uso da parte dei migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena di articoli sportivi Decathlon non venderà più nei suoi negozi di Calais e Grande-Synthe, nel nord della Francia, i kayak che potrebbero essere acquistati da migranti o da trafficanti di esseri umani per attraversare il canale della Manica. "Il recente aumento dei tentativi di traversata ha effettivamente portato le nostre squadre di Decathlon a Calais ad interrogarsi in merito alla posizione da tenere sulla messa in vendita dei prodotti che possono essere sottratti dal loro utilizzo sportivo e utilizzati come imbarcazioni per attraversare la Manica", si legge in un comunicato trasmesso dal gruppo francese all'emittente "BfmTv". Decathlon ha sottolineato di non voler far correre dei "rischi" ai clienti nell'utilizzo dei prodotti "qualunque siano le circostanze". I kayak sono stati ritirati dagli scaffali il 12 novembre scorso. Decathlon non ha dato dettagli in merito all'estensione della misura ad altri negozi.(Frp)