Green pass: Ricciardi, irrigidire misure per rilascio, tampone non è adeguato

- Per Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, bisognerebbe irrigidire le misure per il rilascio del green pass. "Dovremmo irrigidire" le norme "altrimenti non c’è un incentivo alla vaccinazione", ha detto ai microfoni di “The Breakfast Club” su Radio Capital. "Noi ora lo rilasciamo seguendo le indicazioni elaborate in Europa, ma era una decisione presa quando la variante Delta non era ancora dominante", ha aggiunto. "Il tampone antigenico è il vero tallone d’Achille, non è una misura adeguata a questa situazione", ha evidenziato Ricciardi.(Rin)