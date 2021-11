Covid: Costa, con vaccino più del 90 per cento possibilità di non finire in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per oltre il 90 per cento delle persone il vaccino ti evita di finire in ospedale e in terapia intensiva: mi auguro che questi dati possano servire a sensibilizzare quei cittadini che ancora non si sono vaccinati". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, su Rtl 102.5. "Non c'è dubbio che la variante delta ha dimostrato di essere molto più contagiosa, ma fortunatamente anche qui le evidenze scientifiche ci dicono come il vaccino protegge da questa variante e protegge nel limitare e nell'evitare l'ospedalizzazione e la terapia intensiva. L'obiettivo che ci dobbiamo dare è quello di arrivare a una gestione endemica della pandemia, cioè creare le condizioni affinché nessun cittadino possa più morire di covid e nessun nostro concittadino possa più finire in terapia intensiva a causa del covid", ha aggiunto. (Rin)