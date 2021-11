Piemonte: l'assessore alla Sanità incontro il ministro Speranza, spese Covid in capo allo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le spese per il Covid-19 vanno considerate in capo allo Stato e non alle regioni. Chiediamo un adeguato incremento dei fondi, il ristoro delle mancate entrate a causa della pandemia e una maggiore flessibilità sulla spesa sanitaria, per non trovarci in emergenza finanziaria. Lo ha affermato in una nota stampa l'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi a margine dell'incontro con il ministro della Sanità Roberto Speranza. "Al ministro Speranza, va riconosciuto di aver ottenuto in questi anni l’aumento dei fondi ordinari per la Sanità - ha continuato Icardi -, ma qui si tratta di risorse straordinarie. Il ministro ha ben compreso e condiviso queste necessità, che riguardano non solo il Piemonte, ma tutte le Regioni. Sono fiducioso che in Parlamento si troverà il modo per adeguare le risorse alle necessità sanitarie". (segue) (Rpi)