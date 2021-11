Lavoro: commissario Ue Schmit, in Italia il livello dei salari è basso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non avrà l'obbligo di introdurre il salario minimo, ma il basso livello dei salari "va affrontato". Giusto confermare il reddito di cittadinanza, anche se è importante introdurre delle "condizioni". E sulle pensioni è accettabile una soluzione transitoria, purché il sistema torni a essere sostenibile nel medio-lungo periodo. La Commissione europea sta analizzando la bozza di manovra del governo e il commissario Nicolas Schmit, che ha la delega al lavoro e ai diritti sociali, offre in una intervista a "La Stampa" le prime valutazioni nei settori di sua competenza. Andrea Orlando, ministro del Lavoro, ha aperto alla possibilità di introdurre il salario minimo, anche se la direttiva Ue non lo imporrà all'Italia: "Non spetta alla Commissione decidere per gli Stati e non è mia intenzione cercare di convincere un governo a introdurlo. So che l'Italia sostiene la proposta e questo mi fa molto piacere. Non voglio interferire. Mi limito solo a far notare che l'Italia ha un sistema di contrattazione collettiva molto esteso, forse il più esteso dell'intera Ue, ma al tempo stesso ci sono salari molto bassi. Questo è un aspetto che va affrontato". Il mercato del lavoro italiano - secondo la Commissione - è frenato dal 'disallineamento delle competenze': "C'è un problema europeo di disallineamento delle competenze, più pronunciato in alcuni Paesi. In alcuni settori assistiamo a una carenza di manodopera e si tratta di un problema strutturale. Non lo potremo correggere nel giro di pochi mesi, ma è importante avere politiche del lavoro attive e aumentare gli investimenti nella formazione. Questo spetta alle autorità pubbliche, ma anche alle aziende". (segue) (Res)