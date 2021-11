Fisco: sottosegretaria Guerra, bisogna tagliare il cuneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato ha cominciato l'esame della manovra di Bilancio e ci sono ampi margini di cambiamento. "Il Parlamento ha un ampio margine — dice al "Corriere della Sera" la sottosegretaria all'Economia, Maria Cecilia Guerra (Leu) — perché quasi un terzo della manovra verrà scritto con le Camere, cioè il primo passo della riforma fiscale, per la quale ci sono 8 miliardi". Poi spiega come si procederà: "Ci sarà un confronto nella maggioranza e poi il governo farà una proposta". Salvini (Lega) vuole tagliare le tasse agli autonomi, Letta (Pd) il cuneo sul lavoro dipendente: "Leu è per il taglio del cuneo perché i lavoratori dipendenti portano il peso maggiore dell'Irpef mentre non ritiene prioritario un taglio dell'Irap. Per alleggerire il carico sulle imprese avrebbe invece senso togliere il contributo Cuaf visto che con la riforma dell'assegno unico sui figli esso è diventato universale e non più solo a favore dei lavoratori dipendenti". Sulle pensioni c'è Quota 102 ma nulla per i giovani: "I giovani, per via di carriere frammentate e bassi salari, rischiano pensioni inadeguate. Per questo Leu propone una pensione di garanzia per loro. Non credo che nella manovra ci sia spazio, ma trovo giusto che sia partito il confronto coi sindacati per una riforma complessiva che garantisca flessibilità in uscita", ha concluso Guerra.(Res)