Spagna: mobilità sostenibile al centro dei progetti delle aziende del comparto infrastrutture

- La mobilità sostenibile è una delle grandi sfide del futuro e una delle voci principali dei Piani per la ripresa e resilienza europei. Lo riferisce il quotidiano "Economia Digital". In questo contesto, la nuova mobilità ha due grandi sfide da affrontare: diffondere nuove auto elettriche e sviluppare infrastrutture di trasporto di qualità. Numerose entità, tra cui produttori di automobili e aziende di trasporto, amministrazioni pubbliche e operatori di infrastrutture, stanno attualmente lavorando verso questo obiettivo. Nel caso del programma di Abertis, l'azienda sta utilizzando le nuove tecnologie (big data, Internet of Things, machine learning, ecc.) per migliorare la gestione delle infrastrutture stradali e affrontare la mobilità del futuro con progetti volti a trovare soluzioni per le "autostrade intelligenti" con l'installazione di punti di ricarica sulle autostrade e anche veicoli connessi che comunicano tra loro, con l'infrastruttura nuovi sistemi di segnalazione. In futuro, la digitalizzazione delle autostrade fornirà informazioni in tempo reale ai veicoli e agli utenti della strada. Queste informazioni, combinate con i big data e il machine learning, permetteranno anche di anticipare gli incidenti stradali e prevenire gli ingorghi o le interruzioni causate dal tempo, riducendo così il tasso di incidenti. (Spm)