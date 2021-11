Usa-Corea del Sud: viceministri Esteri discutono della crisi nel Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha discusso della crisi politica nel Myanmar e della situazione nella Penisola coreana con il viceministro degli Esteri sudcoreano Choi Jong-kun, che si trova in vista ufficiale a Washington. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. Sherman ha "valutato positivamente la leadership regionale e globale della Repubblica di Corea, ed ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti a lavorare con alleati e partner per difendere l'ordine internazionale basato sul diritto", afferma la nota. La definizione di un "cammino per il ritorno alla democrazia" nel Myanmar è stata al centro del colloquio tra i due funzionari, così come "l'impegno comune alla denuclearizzazione della Penisola coreana". Lo scorso ottobre il presidente Usa Joe Biden ha fatto appello al governo militare birmano affinché rilasci i dissidenti e i manifestanti arrestati dopo il golpe dello scorso febbraio. Biden ha fatto riferimento alla Corea del Nord durante il summit in videoconferenza con l'omologo cinese XI Jinping ieri, 16 novembre, (segue) (Nys)