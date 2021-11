Antitrust: chiusa istruttoria su FinecoBank per giacenze oltre 100 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso il procedimento istruttorio avviato il primo aprile scorso nei confronti della società FinecoBank S.p.A. per una presunta pratica commerciale scorretta. Lo riferisce l'Antitrust in una nota. L'istituto di credito, con lettera del 18 marzo 2021, aveva infatti comunicato ai titolari di conti correnti una modifica del rapporto secondo cui, in presenza di una giacenza di una liquidità pari o maggiore a 100.000 euro e in assenza di investimenti o di finanziamenti collegati al conto, avrebbe potuto recedere dal rapporto. Secondo l'ipotesi di avvio dell'istruttoria, con questa modifica contrattuale FinecoBank poteva esercitare pressioni sui correntisti per indurli a sottoscrivere servizi finanziari e/o di gestione del risparmio, peraltro con condizioni economiche onerose, in modo da dirottare la liquidità superiore a 100.000 euro verso forme di finanziamento o di investimento più profittevoli per la banca e lasciando come unica alternativa per i clienti la chiusura del conto corrente. Si tratta però di un'alternativa penalizzante per i correntisti, considerati i costi a loro carico per il trasferimento del conto presso un altro istituto di credito. L'Autorità ha accolto gli impegni presentati da FinecoBank per risolvere tale criticità. Fra questi, spicca quello secondo cui la società non eserciterà il recesso in caso di correntisti privi di un conto in un altro istituto di credito, che subirebbero nella massima misura gli effetti della chiusura del rapporto. Nel caso in cui i correntisti privi di altro conto corrente, in seguito alla lettera di marzo, avessero già effettuato finanziamenti o investimenti, FinecoBank rimborserà le commissioni pagate per l'esecuzione di ordini di investimento e concederà la possibilità di restituire i finanziamenti senza spese o penali. (segue) (Com)