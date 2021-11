Armenia-Azerbaigian: scontri al confine, Erevan denuncia una vittima, 7 invece fra i militari di Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ in corso un cessate il fuoco da alcune ore al confine meridionale fra l’Armenia e l’Azerbaigian, in particolare nelle rispettive province di Syunik e Kelbajar, dove ieri sono avvenuti duri scontro fra i due eserciti. Stando a quanto riferisce il ministero della Difesa di Erevan, “in linea di principio” ora si sta rispettando il cessate il fuoco, mentre bilancio per il lato armeno è di una vittima e 13 militari catturati dall’esercito azerbaigiano mentre altri 24 risultano dispersi. Per quanto concerne le perdite del lato azerbaigiano, il ministero di Erevan riferisce di ben 70 vittime fra il personale militare, oltre a quattro veicoli corazzati BTR, un Sandcat e altri cinque mezzi distrutti. “Sono in corso intense ricerche per trovare i militari dispersi. Due postazioni militari sono passate sotto il controllo dell'avversario. Ora sono in corso negoziati mediati dalla Russia per risolvere la situazione e garantire la restituzione dei militari armeni catturati”. Diversa la versione del ministero della Difesa azerbaigiano, secondo cui le vittime degli scontri avvenuti ieri sarebbero solo sette, mentre dieci sono quelli feriti. “La provocazione militare commesse dall'Armenia al confine è completamente fallita. Le condizioni operative sono sotto il nostro controllo”, ha riferito il dicastero sul suo canale Telegram, specificando che le Forze armate dell'Azerbaigian continuano a svolgere le loro attività. “La leadership politico-militare dell'Armenia è pienamente responsabile della tensione e del confronto causati dall'occupazione armena”, ha riferito il dicastero. (segue) (Rum)