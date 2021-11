Armenia-Azerbaigian: scontri al confine, Erevan denuncia una vittima, 7 invece fra i militari di Baku (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore armeno in Russia Vardan Toghanyan ha dichiarato oggi all’agenzia di stampa “Sputnik” che la situazione è stabile dopo gli scontri di ieri al confine, anche se non si può escludere nulla. "È difficile fornire informazioni certe: dipende da come si svilupperà la situazione", ha detto il diplomatico quando gli è stato chiesto se Erevan ha intenzione di appellarsi all'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Csto) per chiedere aiuto sulla situazione del confine. Toghanyan ha aggiunto che sono tutt’ora incorso i contatti tra Erevan e Mosca. "Questo problema è ancora un dato di fatto e ne stiamo parlando", ha detto il diplomatico, quando gli è stato chiesto se Erevan sta sollevando la questione dei militari armeni catturati dall'Azerbaigian dopo gli scontri di ieri. Intanto oggi i segretari dei Consigli di sicurezza armeno e azerbaigiano, Armen Grigoryan e Ramil Usubov, partecipano alla riunione annuale con gli omologhi della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) a Mosca. (Rum)