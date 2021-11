Libia: fonti stampa, ambasciatore Usa incontra i candidati alle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore e invito speciale degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, arriverà a Tripoli oggi per incontrare i funzionari del governo e del consiglio presidenziale, ma anche e soprattutto i candidati alle elezioni presidenziali. Lo riferisce il sito web d’informazione "Al saa 24", citando proprie fonti. L’obiettivo della visita di Norland, che è basato a Tunisi e non a Tripoli, è di coordinare gli sforzi tra tutti le parti libiche per garantire lo svolgimento del processo elettorale in tutte le regioni della Libia. Le stesse fonti hanno sottolineato che all'incontro tra Norland e i candidati presidenziali parteciperanno anche altri ambasciatori dei principali Paesi interessati alla risoluzione della crisi libica. (Lit)