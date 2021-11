Libia: presidente commissione elettorale riceve inviato Onu Kubis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Alta commissione per le elezioni nazionali, Imad al Sayeh, ha ricevuto ieri a Tripoli l'inviato delle Nazioni Unite per la Libia (Unsmil), Jan Kubis, con cui ha discusso delle modalità per il sostegno internazionale alle elezioni previste il 24 dicembre. Le parti hanno discusso degli sviluppi del processo elettorale e dei progressi operativi compiuti dalla commissione dopo aver aperto le porte alla candidatura alle elezioni presidenziali e parlamentari. Inoltre, hanno discusso dello slancio in termini di interesse e le aspirazioni della comunità internazionale verso la stabilità e il progresso della Libia al livello della democrazia. Secondo quanto riferisce l'Alta commissione elettorale, Kubis ha ribadito il sostegno della comunità internazionale, attraverso le Nazioni Unite, alle prossime elezioni, sottolineando l'impegno dell'organizzazione a stare al fianco dei libici per realizzare le loro aspirazioni verso lo Stato democratico desiderato. (Lit)