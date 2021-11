Medio Oriente: presidente Kurdistan Barzani, curdi siano essere inclusi nella politica della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Medio Oriente i curdi devono essere inclusi e coinvolti in politica nelle regioni dove risiedono. Lo ha dichiarato il presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzan, in occasione del Forum per pace e sicurezza in Medio Oriente in corso a Dohuk presso la sede dell’Università americana del Kurdistan. “La cooperazione e l'accettazione reciproca sono l'unica soluzione per un Medio Oriente pacifico e stabile”, ha affermato Barzani, parlando dell'importante ruolo svolto dai curdi in Iraq, Turchia, Iran e Siria.(Res)