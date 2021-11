Siria: forze turche schierate a Idlib per fermare attraversamento illegale del confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città siriana di Idlib, situata vicino al confine con la Turchia, ha assistito a un massiccio dispiegamento di forze turche alla ricerca dei tunnel utilizzati per l’attraversamento illegale del confine tra i due Paesi. Lo rende noto il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, secondo il quale 15 veicoli corazzati delle forze turche sono stati schierati insieme ad alcuni veicoli militari delle milizie di opposizione. La fonte ha riferito che i tunnel presenti nell’area vengono utilizzati dai trafficanti per portare illegalmente persone nel territorio turco in cambio di somme di denaro.(Res)