Aerospazio: Ariancespace lancerà il satellite australiano Optus-11 con Ariane 6 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un elemento vitale per la messa in servizio di un nuovo satellite sono i partner con cui lavoriamo. Siamo lieti di collaborare nuovamente con Arianespace, che ha dimostrato in molti anni la capacità di fornire costantemente una distribuzione precisa e veloce in orbita", ha affermato Ben White, Managing Director, Wholesale, Satellite and Strategy di Optus. La configurazione di Ariane 64 per questa missione fornirà prestazioni aggiuntive per portare il satellite Optus-11 in un'orbita di trasferimento geostazionario ad alta energia, dove può iniziare le operazioni in orbita più rapidamente. (Com)