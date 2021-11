Libano: ministro Energia Fayyad incontra ambasciatrice Usa, focus su crisi elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Energia del Libano, Walid Fayyad, ha incontrato l’ambasciatrice degli Stati Uniti a Beirut, Dorothy Shea, per discutere della crisi energetica in corso nel Paese dei cedri dovuta alla carenza di gas ed elettricità. Lo riferisce il portale informativo “Naharnet”, secondo il quale all’incontro era presente il direttore della compagnia elettrica libanese Electricité du Liban (Edl), Kamal Hayek. “Insieme, stiamo facendo ottimi progressi sugli accordi energetici regionali. Cerchiamo di ottenere aiuti umanitari per il popolo libanese, che soffre da troppo tempo di mancanza di energia e interruzioni dell'elettricità”, ha dichiarato Shea dopo l'incontro.(Lib)