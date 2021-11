Libano-Qatar: presidente Aoun in visita a Doha il 30 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Libano Michel Aoun si recherà in visita in Qatar il prossimo 30 novembre. Lo rende noto il portale informativo “Naharnet”, secondo il quale Aoun si recherà in Qatar a capo di una delegazione e in occasione di un evento sportivo. Da quanto si apprende, il presidente libanese dovrebbe tenere alcuni incontri a margine della visita, che arriva nel pieno di una crisi diplomatica tra Beirut e alcuni Paesi del Golfo in seguito alle affermazioni del ministro libanese dell’Informazione George Kordahi riguardo il conflitto in Yemen.(Lib)