Medio Oriente: governo Anp mette in guardia su “annessione israeliana” della Cisgiordania

- Il ministero degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha messo in guardia sulla “progressiva annessione israeliana” della Cisgiordania. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi”. “L’annessione in atto da parte del governo israeliano chiude la porta a qualsiasi opportunità di stabilire uno stato palestinese indipendente con Gerusalemme Est come capitale, in base ai confini del 1967", afferma il comunicato del ministero, spiegando che “l'annessione del territorio avviene attraverso l’ampliamento degli insediamenti”.(Res)