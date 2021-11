Germania: operazione di polizia in Nordreno-Vestfalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'operazione di polizia contro la criminalità organizzata dedita al traffico di armi e sostanze stupefacenti è in corso in Nordreno-Vestfalia, con il dispiegamento di centinaia di agenti, tra cui i reparti speciali. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le forze dell'ordine sono intervenute a Wuppertal, Duisburg, Herne, Hamm, Dinslaken, Gladbeck, Essen, Langenfeld, Ratingen e Kamp-Lintfort. Sono state effettuate perquisizioni in 47 tra appartamenti, fabbriche e magazzini. (Geb)