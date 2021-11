Medio Oriente: Guterres, Unrwa sta affrontando una grave crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) svolge un ruolo fondamentale nella promozione della stabilità regionale, ma ora sta affrontando una grave crisi. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in un videomessaggio in occasione di una conferenza di impegno a favore dell’Unrwa in corso a Bruxelles. In questa occasione, il segretario generale dell’Onu ha invitato i donatori internazionali a fornire un tempestivo sostegno finanziario per garantire il lavoro dell’Agenzia.(Res)