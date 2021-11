Usa-Cina: Washington ha chiesto a Pechino di attingere alle riserve petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Cina di attingere alle sue riserve di petrolio per aiutare a contenere l'aumento globale dei prezzi del greggio, nel contesto delle discussioni sulla cooperazione economica in atto tra le due maggiori potenze mondiali. Lo scrive il quotidiano "South China Morning Post", secondo cui Washington punterebbe ad una azione concertata dei due Paesi per arginare l'inflazione dei prezzi dei carburanti e dell'energia. La questione sarebbe stata oggetto del lungo summit in videoconferenza tra il presidente Usa Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping nella giornata di ieri, 16 novembre; ne avrebbero discusso anche il ministro degli Esteri Wang Yi e il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, durante una conversazione telefonica due giorni prima del vertice. Secondo una fonte anonima menzionata dal quotidiano, "una delle questioni più pressante per entrambi i Paesi è l'approvvigionamento energetico. Al momento i dipartimenti dell'Energia di entrambi i Paesi stanno negoziando i dettagli". Gli Stati Uniti detengono la riserva strategica di petrolio più grande al mondo, pari a circa 727 milioni di barile; la riserva della Cina conterebbe invece circa 200 milioni di barili di petrolio, e Pechino è il primo importatore mondiale di tale risorsa. (segue) (Cip)