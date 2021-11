Usa-Cina: accordo per allentamento restrizioni ai giornalisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito “un buon incontro” il bilaterale intrattenuto ieri, 16 novembre con l’omologo cinese Xi Jinping. Il presidente Usa, rivolgendosi ai giornalisti nel corso di una visita nel New Hampshire, ha precisato che i loro consiglieri lavoreranno insieme su una serie di questioni di mutuo interesse. Il summit ha fissato dei "paletti" per garantire che la competizione tra Washington e Pechino non trascenda in un vero e proprio conflitto, ha dichiarato oggi il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, durante un webinar organizzato dal Brookings Institution a proposito dell'incontro virtuale tra i due leader. "Vedrete intensificarsi l'impegno a molteplici livelli per garantire che attorno a questa competizione ci siano dei paletti e che non si sfoci in un conflitto", ha dichiarato Sullivan, secondo cui "clima e sanità pubblica" sono due delle aree su cui Stati Uniti e Cina condividono interessi comuni e sono pronti a collaborare. "Il presidente Biden - ha sottolineato il consigliere - è arrivato a questo incontro dopo aver speso 10 mesi di politica estera a trasformare l'ambiente strategico e a fare in modo di essere in una posizione di forza". (Nys)