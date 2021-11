Filippine: presidenziali, la figlia di Duterte si allea a Marcos (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura della vicepresidente Leni Robredo alla presidenza delle Filippine, annunciata dalla diretta interessata all'inizio di ottobre, contribuisce a delineare più compiutamente il cangiante quadro politico di quel Paese in vista delle elezioni presidenziali, che si terranno il 9 maggio 2022. La vicepresidente, nota come una tra le più strenue oppositrici politiche del presidente uscente, Rodrigo Duterte, va ad allungare una lista già variegata di candidati alla presidenza, che include il figlio dell'ex dittatore Marcos, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.; la star filippina della boxe Manny Pacquiao, e il sindaco di Manila Isko Moreno. Le divisioni interne al partito di governo delle Filippine Pdp-Laban, incapace di coalizzarsi attorno ad una singola candidatura, e l'impossibilità del presidente Duterte di candidarsi ad un nuovo mandato per intercorsi limiti costituzionali, avevano giù contribuito a complicare lo scenario politico filippino all'inizio del mese di settembre, quando il successore designato di Duterte, Dong Go, aveva rinunciato a sorpresa alla nomina presidenziale. Lo scorso fine settimana, lo stesso Duterte ha annunciato a sorpresa il proprio ritiro definitivo dalla politica, rinunciando anche alla candidatura a vicepresidente e lasciando campo libero alle correnti di Pdp-Laban che non fanno gli fanno riferimento. (segue) (Fim)