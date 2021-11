Filippine: presidenziali, la figlia di Duterte si allea a Marcos (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura di Lacson è stata seguita da quella del celebre pugile filippino Manny Pacquiao,che ha deciso di appendere i guantoni al chiodo e tentare la scalata ai vertici istituzionali del Paese. Vincitore di 12 titoli mondiali, Pacquiao ha concluso i suoi 26 anni di carriera con 39 k.o. all’attivo. È la sola persona nella storia ad aver vinto titoli mondiali in otto diverse categorie di peso. Pacquiao ha intrapreso la propria carriera politica come deputato della Camera dei rappresentanti nel 2007, dopo aver intrapreso studi di governance e diritto presso l'Accademia di sviluppo delle Filippine. Nel 2016 è stato eletto senatore tra le file dell'Alleanza nazionalista unita, parte della coalizione attualmente al governo, e nel corso del suo mandato si è distinto per un elevato tasso di assenze dall'Aula, ma anche per la presentazione di 31 disegni di legge, incluso uno per la reintroduzione della pena capitale. Lo scorso dicembre Pacquiao ha assunto la carica di presidente ad interim del primo partito di governo, Pdp-Laban, e ilmese scorso ha accettato l'offerta di rappresentare come candidato alla presidenza una delle principali correnti del partito ostili al presidente Duterte, che il pugile accusa di aver peggiorato la situazione del Paese. (segue) (Fim)