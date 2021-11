Filippine: presidenziali, la figlia di Duterte si allea a Marcos (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 21 settembre scorso è sceso in campo in vista delle presidenziali anche il sindaco di Manila, Francisco Domagoso, meglio noto col suo nome d'arte Isko Moreno, Il sindaco 46enne della capitale filippina, che ha trascorso l'infanzia nell'indigenza prima di debuttare come attore televisivo e poi in politica, alla fine degli anni Novanta, ha presentato la propria candidatura tramite una "trasmissione speciale" rilanciata da varie emittenti televisive e radiofoniche. Moreno è divenuto sindaco di Manila nel 2019, quando ha sconfitto alle elezioni l'ex presidente Joseph Estrada. Nel 2016 si era candidato senza successo alle elezioni per il Senato delle Filippine. Moreno ha deciso di affiancare alla propria candidatura quella a vicepresidente di Willie Ong, un medico molto seguito sui social media, che potrebbe consentire al sindaco di capitalizzare politicamente la situazione di crisi sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19. (segue) (Fim)