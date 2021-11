Usa-Cina: Biden invia segnali contrastanti in merito a Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha alimentato l'incertezza in merito all'approccio della sua amministrazione alla delicata questione di Taiwan, pronunciando dichiarazioni apparentemente contrastanti a margine del lungo summit tenuto con l'omologo cinese Xi Jinping. Rivolgendosi ai giornalisti nel New Hampshire ieri, 16 novembre, l'inquilino della Casa Bianca ha dichiarato che Taiwan "assume autonomamente le proprie decisioni, e che il governo dell'Isola è "indipendente". Poche ore più tardi, però, il presidente è tornato sull'argomento, affermando che gli Stati Uniti "non incoraggiano l'indipendenza" dell'Isola, e che i paletti fondamentali della politica statunitense nei confronti di Taiwan - incluso il formale riconoscimento della politica di "una sola Cina" - restano intatti. "Non cambieremo affatto la nostra politica", ha dichiarato il presidente Usa. "Li incoraggiamo a fare esattamente quanto previsto dal Taiwan Act", ha aggiunto Biden, riferendosi in apparenza al Taiwan Relations Act, che regola le relazioni tra gli Stati Uniti e l'Isola. "Questo è quel che faremo. Lasciate che decidano da soli. Lasciate che decidano da soli e basta", ha affermato il presidente. (segue) (Nys)