Usa-Cina: Biden invia segnali contrastanti in merito a Taiwan (2)

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha sollecitato la sua controparte cinese Xi Jinping a lavorare affinché il rapporto di crescente competizionele due maggiori potenze globali non sfoci in un conflitto aperto. Biden ha tenuto nelle prime ore di oggi il primo vertice bilaterale con l'omologo cinese dal suo insediamento alla Casa Bianca, lo scorso gennaio Alle parole di Biden ha fatto eco Xi, che ha invitato al "mutuo rispetto e alla coesistenza pacifica". "Credo sia nostra responsabilità come leader di Cina e Stati Uniti garantire che la competizione tra i nostri Paesi non sfoci in un conflitto, sia esso voluto o meno", ha detto il presidente degli Stati Uniti. Xi ha assicurato che Pechino è pronta ad "azioni positive" per far avanzare le relazioni bilaterali, e si è detto convinto che i due Paesi debbano sviluppare legami "solidi e affidabili". (segue) (Nys)