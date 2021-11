Usa-Cina: Biden invia segnali contrastanti in merito a Taiwan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un funzionario dell'amministrazione Biden ha dichiarato durante un briefing subito prima del summit che l'incontro si sarebbe potuto protrarre per ore, e che i due leader avrebbero discusso modalità per una gestione sicura delle relazioni bilaterali, ad esempio tramite il mantenimento delle linee di comunicazione diretta e l'edificazione di "guardrail" basati sul buon senso per minimizzare i rischi di malintesi ed errori di calcolo che possano portare ad una crisi. Stati Uniti e Cina si trovano impegnati in un braccio di ferro su più fronti, dai diritti umani sino al rispetto dei principi del commercio internazionale e agli equilibri strategici nel Mar Cinese Meridionale. Prima del confronto col presidente cinese, Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti "si ergeranno sempre a difesa dei loro interessi e valori, e di quelli dei loro alleati e partner"; l'inquilino della Casa Bianca ha anche aggiunto che i colloqui con Xi avrebbero spaziato "dai diritti umani all'economia per garantire un Indo-Pacifico libero e aperto". (Nys)