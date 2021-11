Usa-Cina: Washington ha chiesto a Pechino di attingere alle riserve petrolifere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il leader della maggioranza democratica al Senato federale Usa, Chuck Schumer, ha sollecitato l'amministrazione del presidente Joe Biden ad attingere alle riserve emergenziali di petrolio per contenere l'aumento dei prezzi del carburante nel Paese in vista della stagione delle festività natalizie. "Necessitiamo di un sollievo immediato (dei prezzi) alla pompa di benzina, e il posto cui guardare è la Riserva strategica di petrolio", ha detto Schumer durante una conferenza stampa a New York il 14 novembre. La soluzione proposta dal leader dei senatori democratici ha però suscitato fredde reazioni da parte degli esperti, secondo cui attingere alla riserva di petrolio, stoccata tra il Texas e la Louisiana, produrrebbe al più un effetto a breve termine. Nel fine settimana la segretaria dell'Energia, Jennifer Granholm, ha dichiarato che il governo federale sta valutando il ricorso alla Riserva tra le possibili misure in risposta all'aumento dei prezzi dei carburanti: la scorsa settimana il prezzo medio della benzina negli Usa ha raggiunto i 3,41 dollari al gallone, un aumento di oltre un dollaro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Cip)